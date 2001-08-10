В Поронайске прошла праздничная программа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный день пожилых людей отметили сотрудники модельной центральной библиотеки в Поронайске и подготовили праздничную программу "Прекрасен возраст золотой", в ходе которой в адрес приглашенных представителей золотого возраста звучали теплые слова поздравлений с Днем добра и уважения; гости праздничного мероприятия участвовали в викторинах, конкурсах, демонстрируя смекалку, жизненный опыт. В заключение дружной командой подзарядились положительными эмоциями в конкурсе "Угадай мелодию".

В МБОУ СОШ № 2 г. Поронайска работниками МБУК КДЦ "Мир" г. Поронайска проведена выставка детских рисунков "Акварельная радуга", на которой представлены рисунки детей младшего дошкольного возраста. Малыши смело использовали яркие краски для передачи солнечного настроения.

В СОШ № 2 г. Поронайска работниками МБУК КДЦ "Мир" организована выставка "Осенняя палитра", на которой были представлены репродукции картин известных русских художников, изображающие золотую осень, самое живописное время года. Известные пейзажи кисти И.И. Левитана "Осень. Река", "Золотая осень", С.Ю. Жуковского "Осень. Веранда", В.Д. Поленова "Золотая осень", Ю.Ю. Клевера "Осенний парк", жанровые картины, такие как "Мельница. Октябрь" К.Ф. Юон и "Осенний сельский праздник" Б.М. Кустодиева и др. открывают зрителям завораживающую прелесть осенней природы.

Наступила удивительная пора - прекрасная и нежная осень… Она дарит нам последние тёплые деньки, чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат ярких осенних цветов, заманчивую красоту уже собранных плодов и, конечно же, какое-то задумчивое, может, даже слегка печальное, но в то же время радостное настроение. Для жителей пгт Вахрушев специалисты МБУК ДК "Шахтёр" пгт Вахрушев провели акцию, предложив участникам акции «волшебную коробочку» с ответами на их заветные желания. С большим интересом в акции участвовали не только дети, но и взрослые. Если не веришь в чудеса, то с тобой они и не случатся. Мероприятие прошло ярко и интересно, улыбающиеся и радостные лица его участников получили только положительные эмоции.

В начальных классах МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска младшим научным сотрудником музея была проведена виртуальная экскурсия "Памятные места г. Поронайск". В ходе экскурсии учащиеся побывали у памятников, узнали про историю создания и события, которым посвящены данные места, узнали о важности и значении этих символов, вспомнили, как они связаны с историей нашего города и нашего края. Также, ребятам были продемонстрированы фотоматериалы из фондов МБУК "Поронайский краеведческий музей".