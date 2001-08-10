Руководитель Росрыболовства поддержал создание рыбного порта в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объект даст региону дополнительные рабочие места, расширит возможности для снабжения жителей области доступной рыбной продукцией, а также обеспечит налоговые поступления в местный и областной бюджеты. Перспективы масштабного проекта губернатор Валерий Лимаренко и руководитель федерального агентства Илья Шестаков обсудили в ходе рабочей встречи в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального правительства.

Созданием рыбного порта в Корсакове займутся министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Сахалинской области, компании «Гидрострой» и «Антей Управление Активами». Соглашение о сотрудничестве было подписано в начале сентября на полях Восточного экономического форума.

Прогнозируемый годовой оборот логистического распределительного центра в Корсакове – миллион тонн рыбы и морепродуктов. Предполагается, что в его состав войдут рыбоперерабатывающий завод мощностью до 100 тысяч тонн готовой продукции в год, жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тысяч тонн, грузовая контейнерная площадка и административные здания.

– Создание логистического распределительного центра для обработки рыбы и морепродуктов позволит вернуть отечественный бизнес на российскую территорию, на Сахалин. Сейчас, из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты. Например, в корейский Пусан, – отметил Валерий Лимаренко.

Создание логистического рыбного центра – составная часть масштабного инвестиционного проекта по модернизации морского порта Корсаков. В 2027 году транспортный узел должен превратиться многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы организации лососевой путины, которая продлится в островном регионе до 30 ноября.

К сегодняшнему дню промысловым предприятиям удалось добыть 24,78 тысячи тонн горбуши, 1,5 тысячи тонн нерки и 350 тысяч тонн кижуча. Кроме того, выловлено более 16 тысяч тонн кеты – до конца путины компании намерены добыть еще 21,6 тысячи тонн этого вида лосося.