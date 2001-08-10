Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2021
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12:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

5 октября в ряде домов Южно-Сахалинска будет отключена подача холодной воды

5 октября в ряде домов Южно-Сахалинска будет отключена подача холодной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 5 октября с 9.00 до 13.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Невельского, 14 корп. 1, 2;

- пр. Мира, 95, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99;

- ул. Курильская, 20 корп.1,2,3, 20Б ;

- ул. Сахалинская, 6, 8, 32, 34, 36, 38, 35, 37, 39, 41;

- ул. Фабричная, 36, 38;

- ул. Горная, 44-56;

- ул. Физкультурная (частный сектор от ул. Крайней до ул. Сахалинской);

- ул. Хабаровская, 42,44;

- ул. Чехова, 1, 7;

- ул. Дзержинского, 22, 15.

Также с 10.00 до 13.00 подачу холодной воды ограничат в следующих домах:

- ул. Ленина,327, 331, 333;

- ул. Пуркаева,106Б, 108а, 110а, 112.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32

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