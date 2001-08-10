29 сентября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 29 сентября будет отключена подача холодной воды в жилых домах.

С 10.00 до 13.00:

- пер. Отдаленный, 2-8, 2А, Б, В, Г и Д, 1-13;

- ул. Ленина, 482.

С 11.00 до 16.00:

- ул. Комсомольская, 276Б, 276В;

- пр. Мира, 239, 245, 251.

С 14.00 до 17.00:

- пр. Победы, 53, 55, 55А;

- пр. Мира, 184, 186, 186А, 186Б, 190, 190А, 192, 192А, 192Б.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.