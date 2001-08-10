16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
29 сентября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКП "Городской водоканал" сообщает, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 29 сентября будет отключена подача холодной воды в жилых домах.
С 10.00 до 13.00:
- пер. Отдаленный, 2-8, 2А, Б, В, Г и Д, 1-13;
- ул. Ленина, 482.
С 11.00 до 16.00:
- ул. Комсомольская, 276Б, 276В;
- пр. Мира, 239, 245, 251.
С 14.00 до 17.00:
- пр. Победы, 53, 55, 55А;
- пр. Мира, 184, 186, 186А, 186Б, 190, 190А, 192, 192А, 192Б.
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 03:23 Сегодня Выгоды покупки мобильных лабораторий
- 03:26 Сегодня Как выбрать главную пару на УАЗ
- 03:24 Сегодня Проверка квартиры перед покупкой: онлайн, быстро и удобно
- 03:26 Сегодня Бухгалтерские услуги в Беларуси
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 09:52 Вчера Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
- 14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
- 12:42 24 Сентября Сахалинцы могут получить статус "социального предпринимателя" и 500 тысяч рублей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?