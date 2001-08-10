Школьники Южно-Сахалинска смогут восстановить потерянные проездные билеты с 27 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восстановить потерянные школьные проездные можно будет уже с 27 сентября. До конца нынешней недели первую партию пластиковых карт - 1000 штук - завезут в МУП "Городской информационно-аналитический центр", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Позже доставят еще 3000 школьных проездных. Этого количества хватит на весь учебный год.

Школьный проездной дает право учащимся всех городских образовательных учреждений на бесплатный проезд в автобусах. Действует он вместе со справкой из школы, которую ученики обязаны предъявлять по просьбе кондуктора либо водителя. В случае отсутствия или утери проездного (до его восстановления) оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Вместе с тем, администрация областного центра напоминает, что с водителями общественного транспорта проведен инструктаж о недопустимости высадки детей, которые по какой-либо причине не могут предъявить школьный проездной.

Напомним, восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в МУП "Городской информационно-аналитический центр" (ул. Пограничная, 30, тел. 300-808 ), при себе иметь паспорт, СНИЛС ребенка. Стоимость восстановления - 150 рублей.