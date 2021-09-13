На Сахалине выбирают лучшего молодого педагога

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области стартовал областной конкурс "Педагогический дебют". Его участниками стали 12 молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. Торжественная церемония открытия конкурса состоялась 13 сентября в Региональном центре оценки качества образования, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования

Сахалинской области.

"Педагогический дебют" проводится в области в третий раз. До этого с 2017 по 2019 годы молодые специалисты участвовали в конкурсе "Учитель года Сахалинской области" в отдельной номинации.

В этом году среди участников учителя географии, физики, истории и обществознания, корейского языка, воспитатели и педагоги дополнительного образования из Долинского, Корсаковского, Тымовского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. Все они успешно преодолели заочный этап конкурса, который проходил с 11 мая по 31 августа. Всего в заочном этапе оценивались портфолио 19 специалистов.

- Участие в конкурсах — это всегда профессиональное развитие, и я уверена, что «Педагогический дебют» станет для молодых специалистов точкой роста. Для них эта возможность особенно ценна. Я желаю участникам конкурса профессиональной мысли, полета фантазии. Всегда любите своих учеников и тогда у вас все получится, - обратилась к конкурсантам на церемонии открытия министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

В рамках конкурса педагогам предстоит пройти пять испытаний. Сразу после церемонии открытия они представили членам жюри свою визитку. Это конкурсное испытание не оценивается, но дает возможность познакомиться с участниками. В визитке участники конкурса должны рассказать о себе и о своем профессиональном пути. При этом выступления можно дополнить презентацией с фотографиями, видео, музыкальными и сценическими номерами. Главное раскрыть свои личностные и профессиональные качества, представить информацию о своих творческих находках, идеях и планах.

Одна из участниц Юлия Баранова в профессии 4 года и работает в детском саду №3 пгт. Тымовское воспитателем. По ее мнению, в подобных конкурсах профессионального мастерства хотя бы однажды должен поучаствовать каждый педагог.

- К конкурсу мне помогал готовится весь коллектив детского сада. Коллеги воспитатели, руководство очень поддерживали меня, вселяли уверенность. Благодаря этому я сегодня сильно не переживаю, потому что знаю, что они держат за меня кулачки, - поделилась Юлия Баранова.

Первый конкурсный день завершился жеребьевкой. Уже завтра молодые специалисты представят членам жюри презентацию опыта работы «У меня это хорошо получается». Также в рамках конкурса педагоги дадут конкурсные занятия, продемонстрируют свой опыт в испытании «Публичное выступление». Завершится конкурс круглым столом на тему актуальных проблем образования.

Подведение итогов конкурса профессионального мастерства и награждение победителей состоится 17 сентября. Лучших определят в трех номинациях: «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования» и «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций».