Сахалинский зоопарк приглашает посетить танцующих верблюдов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День города, который будет отмечаться в субботу, 11 сентября, отметят весело и познавательно в Сахалинском зооботаническом парке. Для гостей подготовлены семейное празднично-спортивное мероприятие, показательное кормление кенгуру и экскурсия к парочке очаровательных верблюдов.

В воскресенье, 12 сентября в сахалинском зоопарке посетителей ждут следующие мероприятия:

В 12.00 ветеринарный врач Антонина Ерёмина на экскурсии "Айболит в гостях у верблюдов" познакомит слушателей с представителями мозоленогих Камиллой и Чингисханом, и расскажет об особенностях проведения лечебно-профилактических мероприятий.

В 14.00 стартует интерактивное мероприятие "Кто дальше кенгуру?!". На празднике юным участникам предстоит перевоплотиться в кенгурят и проявить ловкость, быстроту и выносливость в играх, эстафетах и конкурсах. Дети вместе с родителями смогут сразиться в интеллектуальной викторине "Умный кенгуру", а костюмированные аниматоры и приятные сюрпризы подарят хорошее настроение всем участникам праздника.

Кульминацией встречи станет показательное кормление кенгуру, которое начнётся в 14.45. Собравшиеся зрители узнают, чем кормят кенгуру Беннета в зоопарке и понаблюдают за поведением сумчатого млекопитающего.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте. Телефон для справок +7 (4242) 303747.