В Поронайске прошло родительское собрание на тему "Безопасность детей - забота взрослых!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках профилактического мероприятия "Внимание - дети!", направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу приняли участие в родительском собрании, где провели среди родителей тематический инструктаж по безопасности дорожного движения "Безопасность детей - забота взрослых!".
Дети - это самая уязвимая категория участников дорожного движения, которая требует особого внимания. Возрастные особенности дошкольников, собственная неосторожность, невнимательность, безучастное отношение родителей к безопасности собственного ребенка, несомненно, оказывают влияние на детское поведение на дорогах и являются частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
В своем выступлении инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения осветила вопросы дорожной аварийности, довела до сведения родителей статистические данные дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Особое внимание родителей акцентировалось на обеспечении безопасности и воспитании у детей навыков грамотного поведения на дороге, обучении юных участников движения правилам безопасного поведения на дороге, с призывом взрослым - быть примером для своих детей.
Также автоинспектор разъяснила правила перевозки детей в салоне автомобиля и необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Ведь жизнь и здоровье ребенка-пассажира полностью зависит от водителя, он обязан обеспечить безопасную перевозку пассажиров в соответствии с правилами.
Вручая водителям-родителям памятки о правилах перевозки детей в автомобиле, инспектор напомнила об ответственности за нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.
Сотрудники госавтоинспекции уверены, что при систематическом повторении правил, у дошкольников выработается навык безопасного поведения на улице, дороге и во дворе. Только совместными усилиями взрослых можно исключить риск детского дорожно-транспортного травматизма.
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