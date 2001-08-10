В Поронайске прошло родительское собрание на тему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках профилактического мероприятия "Внимание - дети!", направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу приняли участие в родительском собрании, где провели среди родителей тематический инструктаж по безопасности дорожного движения "Безопасность детей - забота взрослых!".

Дети - это самая уязвимая категория участников дорожного движения, которая требует особого внимания. Возрастные особенности дошкольников, собственная неосторожность, невнимательность, безучастное отношение родителей к безопасности собственного ребенка, несомненно, оказывают влияние на детское поведение на дорогах и являются частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В своем выступлении инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения осветила вопросы дорожной аварийности, довела до сведения родителей статистические данные дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Особое внимание родителей акцентировалось на обеспечении безопасности и воспитании у детей навыков грамотного поведения на дороге, обучении юных участников движения правилам безопасного поведения на дороге, с призывом взрослым - быть примером для своих детей.

Также автоинспектор разъяснила правила перевозки детей в салоне автомобиля и необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Ведь жизнь и здоровье ребенка-пассажира полностью зависит от водителя, он обязан обеспечить безопасную перевозку пассажиров в соответствии с правилами.

Вручая водителям-родителям памятки о правилах перевозки детей в автомобиле, инспектор напомнила об ответственности за нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.

Сотрудники госавтоинспекции уверены, что при систематическом повторении правил, у дошкольников выработается навык безопасного поведения на улице, дороге и во дворе. Только совместными усилиями взрослых можно исключить риск детского дорожно-транспортного травматизма.