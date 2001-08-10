В Южно-Сахалинске обсуждают план развития

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-план, который разработал Институт генплана Москвы, базируется на масштабной исследовательской работе, проведенной ранее проектировщиками. В него также вошли предложения, которые внесли в ходе анкетирования и работы в рамках социального проектирования эксперты, горожане, представители спортивных и общественных организаций, предприниматели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На этой неделе начались обсуждения концепции. Первую редакцию мастер-плана представил заместитель директора Института Генплана Москвы Олег Григорьев. Он рассказал о схеме предполагаемого функционального зонирования территории "Горного воздуха", об объектах, планируемых к размещению. Предложена схема летних и зимних активностей, новые вело- и прогулочные маршруты разной сложности, а также ряд проектных решений для дальнейшего развития потенциала комплекса.

В мастер-план вошли следующие предложения жителей. Это организация экопарка, создание музея истории "Горного воздуха" в историческом здании комплекса. Музей может выполнять роль общественно-культурного центра. В летний сезон предложено развитие различных видов активности: зиплайн, родельбан, маунтинбайк, велопрогулки, обустройство экомаршрутов, зона детских аттракционов, развитие парапланерного спорта, крытый скалодром, крытый тир/арбалетно-лучный тир, памп-трек, хаски-парк, веревочный парк, площадки для ОФП, тюбинговые горки, обустройство площадок для проведения мероприятий и др. Создание продюсерского центра для синхронизации календаря событий участников СТК "Горный воздух".

Как отметил урбанист Святослав Мурунов, который выступал модератором проектных семинаров по социальному проектированию, как минимум, проектировщики приняли во внимание, что нужно соблюдать баланс интересов и развивать комплекс как всесезонный горный курорт, вкладываться в людей. А также сохранить, обустроить и привести в порядок то, что уже существует.

Это мнение поддержали большинство участников презентации. Выступили также директор СТК "Горный Воздух" Александр Марченко, экс-руководитель комплекса Андрей Агеенко, известный сахалинский эколог Виктор Шейко.

Подводя итоги, главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов, подчеркнул, что сейчас концепция получает замечания, предложения и будет дорабатываться, в том числе и с технической точки зрения. Есть существенные моменты, которые не совпадают ни с предложениями экспертного сообщества, ни с мнением жителей.

По итогам презентации все замечания и предложения зафиксированы. Проектировщики на их основе будут корректировать мастер-план. Это обсуждение не последнее. В ближайшее время запланирован ряд встреч, о которых будет сообщено дополнительно.