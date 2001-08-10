Впервые корреспондент с Сахалина награждена премией Союза журналистов России "Солидарность"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Москве состоялась церемония вручения наград в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Одним из лауреатов стала генеральный директор и главный редактор холдинга "Углегорские новости" на Сахалине Зинаида Макарова.
8 сентября традиционно отмечается Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте. Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года в берлинской тюрьме. Находясь в нацистских застенках, он остался верен делу своей жизни, там он написал свой "Репортаж с петлей на шее".
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