Тихоокеанское
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9 Сентября 2021
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08:58, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Впервые корреспондент с Сахалина награждена премией Союза журналистов России "Солидарность"

Впервые корреспондент с Сахалина награждена премией Союза журналистов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве состоялась церемония вручения наград в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Одним из лауреатов  стала генеральный директор и главный редактор холдинга "Углегорские новости" на Сахалине Зинаида Макарова.


8 сентября традиционно отмечается Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте. Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года в берлинской тюрьме. Находясь в нацистских застенках, он остался верен делу своей жизни, там он написал свой "Репортаж с петлей на шее". 

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