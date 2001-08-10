Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать название для нового сквера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцам предлагают выбрать название для нового сквера в областном центре

Администрацией города Южно-Сахалинска проводится работа по проектированию и строительству сквера в областном центре, на пересечении проспекта Победы и улицы Горького, где расположен памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

Сквер будет посвящен сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Сахалинской области, их заслугам в охране общественного правопорядка и противодействии преступности.

В связи с этим УМВД России по Сахалинской области проводится опрос, какое название будет носить будущий сквер:

1. "Ноябрьский сквер";

2. "Сквер сахалинской полиции";

3. "Закон и Порядок";

4. "Сквер "Героев";

5. "Сквер "Доблести и Чести";

Варианты ответов принимаются в директ официальной станицы УМВД России по Сахалинской области в социальной сети Инстаграм. Достаточно отправить номер понравившегося названия.