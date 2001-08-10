Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать название для нового сквера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцам предлагают выбрать название для нового сквера в областном центре
Администрацией города Южно-Сахалинска проводится работа по проектированию и строительству сквера в областном центре, на пересечении проспекта Победы и улицы Горького, где расположен памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.
Сквер будет посвящен сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Сахалинской области, их заслугам в охране общественного правопорядка и противодействии преступности.
В связи с этим УМВД России по Сахалинской области проводится опрос, какое название будет носить будущий сквер:
1. "Ноябрьский сквер";
2. "Сквер сахалинской полиции";
3. "Закон и Порядок";
4. "Сквер "Героев";
5. "Сквер "Доблести и Чести";
Варианты ответов принимаются в директ официальной станицы УМВД России по Сахалинской области в социальной сети Инстаграм. Достаточно отправить номер понравившегося названия.
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