Сахалинцам предлагают присоединиться к Международному волонтерскому лагерю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека островного региона информирует жителей Сахалинской области о старте регистрации на Международный волонтерский лагерь, который пройдет в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». Организаторами выступают Министерство культуры РФ и Роскультпроект.

Целью мероприятия является формирование у участников представления об актуальных возможностях для волонтеров культуры в рамках, существующих и перспективных тематических направлений деятельности посредством презентации международных и российских технологий, проектов, программ в сфере культурного добровольчества.

Международный волонтерский лагерь пройдет в смешанном формате. Онлайн-встречи состоятся с 21 по 25 сентября 2021 года на площадках Zoom и YouTube. Участники разработают Концепцию развития международного сообщества волонтеров культуры, а также присоединятся к образовательным практико-ориентированным модулям и интенсивам. Количество участников ограничено – 200 человек, зрителями могут стать все желающие.

Офлайн-мероприятия пройдет в Уфе (Республика Башкартастан) с 18 по 24 октября 2021 года. Волонтеры примут участие как в образовательной программе, так и в восстановлении объектов архитектуры, представляющих культурную ценность.

Подробная информация о Международном волонтерском лагере размещена на сайте Volculturecamp.com. Регистрация открыта до 10 сентября 2021 года.