В Углегорском районе Сахалина построят новые общественные бани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня шахтера председатель совета директоров "Восточной горнорудной компании" Олег Мисевра встретился с ветеранами угольной промышленности Углегорского городского округа. Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко и вице-мэр Углегорского ГО Игорь Гурнов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВГК.

По результатам насыщенного диалога, откликнувшись на запрос со стороны общественности, глава "ВГК" пообещал поддержку в реализации целого спектра важных социальных инициатив.

В частности, остросоциальный вопрос с банями давно волнует местное население. Существующие были построены в 50-60-х годах прошлого века и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. На встрече было принято решение, что Восточная горнорудная компания активно подключится к данному вопросу.

- В планах построить две современные каменные бани: сначала в Шахтерске, а затем и в Углегорске. Главное, чтобы местные жители приняли решение о месте расположения. А мы построим, - заявил Олег Мисевра собравшимся в ответ на прозвучавший вопрос.

Инициативу поддержал Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, пообещав, что область окажет всестороннюю поддержку строительству. В свою очередь, администрация Углегорского городского округа в лице вице-мэра Игоря Гурнова пообещала помочь с выделением земельных участков для строительства.