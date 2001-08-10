7569 тысяч тонн угля добыли шахтеры Сахалина с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник - День шахтера. Угольная промышленность любой страны, в том числе и нашей, была и всегда останется одной из важных отраслей экономики, обеспечивая энергетическим топливом предприятия и население.

В январе-июле 2021 г. на угольных предприятиях Сахалинской области добыча угля составила около 7569 тыс. тонн.

Наибольшая доля (75,8%) добычи угля приходится на уголь бурый. В январе-июле 2021г. добыча его составила около 5734 тыс. тонн, что на 16,7% больше, чем в январе-июле 2020 г.. Добыча каменного угля за этот же период 2021 г. составила 1835 тыс.тонн.

В I полугодии 2021 г. численность работников организаций, занимающихся добычей каменного и бурого угля, составила 2621 человек, что составляет 1,5% от общей численности работников организаций по области и почти 27% от численности работников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых. Среднемесячная заработная плата работников, занятых добычей угля в I полугодии 2021 г., составила 88694 рубля (возросла на 7% по сравнению с I полугодием 2020 г.). Однако, это в 2,7 раза меньше, чем среднемесячная заработная плата работников, занятых добычей всех полезных ископаемых в целом по области (включая добычу сырой нефти и природного газа).

В I полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. доля прибыльных организаций увеличилась на 6,7% и составила 66,7%, доля убыточных уменьшилась на 16,7% - 33,3%.