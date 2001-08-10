Пробку на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске объяснили светофорным сбоем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основной массив дорожных работ в областном центре подходит к концу, уже в ближайшее время для проезда вновь откроются отремонтированные участки улиц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Так, уже 26 августа в эксплуатацию будет сдан участок ул. Ленина от ул. Сахалинской до Пенсионного фонда, сейчас там заканчиваются работы по асфальтированию. 28 августа планируется закончить работы на ул. Чехова, где ведутся работы по ремонту теплотрассы. Второй участок улицы Ленина в южной части города от кольцевой развязки с ул. Фархутдинова до ТРК "Сити Молл", где ведутся работы по прокладке газопровода, ПАО "Газпром" планируют открыть к 1 сентября.

Отметим, что вчера, после открытия улицы Комсомольской в границах от пр. Победы до ул. Пограничной произошел сбой на светофорном объекте, в результате чего на участке образовалась пробка. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, техническую неисправность устранят в течение дня, приведя светофор в нормальный расчетный режим.

Что касается участка улицы Украинской от ул. Ленина до пр. Мира — на сегодня на 350 метрах уже выполнены работы по обустройству дорожной одежды и ливневой канализации, на днях планируется приступить к асфальтированию. Сейчас в активной фазе находятся работы по устройству ливневой канализации на втором участке протяженностью 650 метров. Подрядная организация обязуется c 15 сентября приступить к работам по обустройству коллектора дождевой канализации большого диаметра под железной дорогой. Все необходимое оборудование и материалы находится в пути на Сахалин.

Как отмечает подрядчик ГУДП "Экспромт", в ходе выполнения капитального ремонта открылись новые обстоятельства: на ремонтируемом сейчас участке сосредоточены водоприемные колодцы, бытовая канализация и ливневые коллекторы, что приводит к стесненным условиям для рабочих и замедляет процесс выполнения ремонта. Для выполнения работ в более короткий срок и для того, чтобы не ограничивать движения на этом участке в 2022 году, администрацией города принято решение не открывать улицу для проезда до 15 октября.