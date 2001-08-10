ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц. С помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Услуга предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.
С помощью сервиса пользователи могут не только дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход", но и в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам.
Кроме того, в личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.
- Для нас стратегически важно обеспечивать современные и удобные сервисы для повседневных нужд предпринимателей. Мы продолжаем расширять функциональность мобильного банка ВТБ Бизнес Lite и внедрять в него новые инструменты. Преимущества специального налогового режима привлекают многих людей из разных сфер деятельности, эксперты рынка ожидают увидеть около 7,7 млн самозанятых к концу 2025 года. Мы разработали удобный сервис для желающих работать в этом статусе, который позволит им решать свои операционные задачи еще более выгодно и комфортно, - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.
- ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить дистанционное оформление постановки на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Сегодня все больше россиян задумываются о том, чтобы получить статус самозанятого. С помощью онлайн-сервиса ВТБ они смогут пользоваться всеми преимуществами оформления этой формы налогообложения, - комментирует Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.
- ВТБ активно продолжает реализацию технологической трансформации, один из приоритетов которой − доступность всех финансовых услуг для клиентов онлайн. Запуск услуг для самозанятых – еще один шаг в этом направлении. Сервис реализован на омниканальной платформе с использованием открытых программных интерфейсов (Open API), что позволяет оперативно внедрять новые продукты и услуги в различных каналах взаимодействия клиентов с банком. Приоритеты ВТБ − безопасность данных и средств клиентов: при реализации данного проекта прямой информационный обмен с ФНС был обеспечен надежными средствами защиты, а программное обеспечение было разработано с применением практик и инструментов DevSecOps, которые повышают безопасность процессов, − сообщил Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ.
Воспользоваться новым сервисом могут также физлица и предприниматели, которые уже зарегистрированы в качестве самозанятых в ФНС. Для этого достаточно передать права банку на осуществление деятельности в этом статусе, пройдя регистрацию в личном кабинете, и получить доступ ко всем возможностям сервиса в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и в ВТБ Онлайн для физлиц.
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