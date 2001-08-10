Депутат Госдумы Сергей Вострецов остался в восторге от сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Санитарное состояние останца Лягушка, расположенного в районе села Весточка, еженедельно контролируют специалисты муниципалитета Южно-Сахалинска. Сегодня территорию, ведущую к излюбленному месту отдыха горожан и гостей областного центра, осмотрели представители департамента общественной безопасности и контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прежде всего, специалисты обращали внимание на наличие мусора на территории парка отдыха "Солнечная поляна" и тропы, непосредственно ведущей к горе. На протяжении всего пути ни крупного, ни мелкого мусора не было замечено. И заслуга в этом, прежде всего, лиц, ответственных за содержание территории.

Уборка "Солнечной поляны" проводится ежедневно, мусор собирается в мешки вывозится в углубленные контейнеры, расположенные на стоянке при въезде. По словам Валерия Кучинского, арендатора парка отдыха, в среднем в день собирают один-два мешка мусора.

- В большинстве люди, посещающие парк «Солнечная поляна», соблюдают чистоту, - рассказал Валерий. - Но порой приходится сталкиваться с теми, кто бросает окурки, выбрасывает мимо урн окурки, не убирают за своими питомцами. Все это вредит природной красоте зоны отдыха. При каждой беседке и павильоне оборудованы урны. Однако бутылками, синтетическими салфетками и прочим мусором посетители почему-то пытаются закидать мангальную зону. Сталкивались мы и со случаями вандализма: высадили сакуру, но, видимо, кто-то посчитал, что она на их участке смотрится лучше, чем здесь и выкопали.

Нынешним летом на территории рекреационной зоны "Место силы "Весточка" оборудована система видеонаблюдения, которая помогает не только считывать количество посетителей, но помогает обеспечивать контроль за территорией и безопасность. Программное обеспечение позволит зафиксировать и найти лиц, совершающих противоправные действия. В планах еще ряд мероприятий, которые повысят комфортность отдыха горожан и гостей, которые любят бывать здесь в любой сезон.

Утром перед вылетом в Москву останец "Лягушка" посетил депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов, который прилетел на остров по совету коллеги:

- Я в восторге от вашего острова, - сказал парламентарий. - Одним из пунктов моего путешествия стала рекреационная зона "Место силы "Весточка". У вас первозданная природа, чистый воздух, гостеприимные люди!

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз напоминает посетителям о том, что парк "Солнечная поляна" является безалкогольной зоной: распитие спиртных напитков здесь запрещено! А также призывает посетителей соблюдать чистоту, не нарушая природную гармонию сомнительными обрядами с повязыванием ленточек, медицинских масок и предметов гардероба на деревья и сооружения.