Сахалинская библиотека обновила путеводитель по чеховиане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематический сайт главной островной библиотеки «Чехов и Сахалин» стал удобнее. Специалисты значительно расширили раздел «О Чехове со знанием и любовью» – теперь это подробный цифровой каталог материалов о жизни писателя и его поездке на остров.
В единую базу собрали труды местных авторов: историков, филологов, учителей, музейщиков, журналистов и студентов. Благодаря этому сахалинский период жизни Антона Павловича раскрывается многогранно – от научных монографий и архивных находок до живых эссе и краеведческих заметок.
Больше не нужно тратить часы на поиски разрозненных статей в старых журналах или архивах – вся информация собрана в одном месте. Это станет отличной поддержкой для студентов, педагогов, экскурсоводов и всех, кто интересуется историей региона.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, работа над проектом продолжается: команда ищет и оцифровывает новые документы и факты. Ресурс будет пополняться.
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