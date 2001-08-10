Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областное литературное объединение «Лира» 20 сентября открыло новый творческий сезон. Встреча стала отправной точкой юбилейного года – в 2026 году объединение отмечает 30-летие деятельности на Сахалине.

Открытие началось с подведения итогов лета. Елена Иконникова представила книгу «Сахалинские мифы», Сергей Морев выпустил два сборника песен и сборник рассказов. В печать сдан альманах сахалинской поэзии «Поющий музей. Глава вторая», в создании которого участвовали большинство членов объединения, включая руководителя. Готовится к выпуску юбилейный сборник поэзии и прозы к 30-летию «Лиры» – он познакомит читателей как с авторами, выросшими в профессиональных поэтов и писателей, так и с теми, кто только начинает путь. О презентациях изданий сообщат дополнительно.

В первой части занятия участники вспомнили поэтов и писателей-юбиляров сентября – Леонида Андреева, Александра Кушнера, Сергея Довлатова и Лидию Либединскую. Нововведением сезона стала рубрика «Прочитано в журналах» – обзор литературных «толстяков» и знакомство с современными авторами. Во второй части обсудили рассказы Сергея Морева и Ланы Земницкой, а также поэтические подборки Анжелики Тивари и Александра Холодняка.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, следующее заседание объединения состоится 18 октября в молодёжном центре «Универсалка» на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-15.