Тихоокеанское
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14:33, | Новости культуры Сахалина и Курил

Литературное объединение "Лира" открыло новый сезон работы

Литературное объединение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областное литературное объединение «Лира» 20 сентября открыло новый творческий сезон. Встреча стала отправной точкой юбилейного года – в 2026 году объединение отмечает 30-летие деятельности на Сахалине.

Открытие началось с подведения итогов лета. Елена Иконникова представила книгу «Сахалинские мифы», Сергей Морев выпустил два сборника песен и сборник рассказов. В печать сдан альманах сахалинской поэзии «Поющий музей. Глава вторая», в создании которого участвовали большинство членов объединения, включая руководителя. Готовится к выпуску юбилейный сборник поэзии и прозы к 30-летию «Лиры» – он познакомит читателей как с авторами, выросшими в профессиональных поэтов и писателей, так и с теми, кто только начинает путь. О презентациях изданий сообщат дополнительно.

В первой части занятия участники вспомнили поэтов и писателей-юбиляров сентября – Леонида Андреева, Александра Кушнера, Сергея Довлатова и Лидию Либединскую. Нововведением сезона стала рубрика «Прочитано в журналах» – обзор литературных «толстяков» и знакомство с современными авторами. Во второй части обсудили рассказы Сергея Морева и Ланы Земницкой, а также поэтические подборки Анжелики Тивари и Александра Холодняка.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, следующее заседание объединения состоится 18 октября в молодёжном центре «Универсалка» на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-15.

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