Литературное объединение "Лира" открыло новый сезон работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областное литературное объединение «Лира» 20 сентября открыло новый творческий сезон. Встреча стала отправной точкой юбилейного года – в 2026 году объединение отмечает 30-летие деятельности на Сахалине.
Открытие началось с подведения итогов лета. Елена Иконникова представила книгу «Сахалинские мифы», Сергей Морев выпустил два сборника песен и сборник рассказов. В печать сдан альманах сахалинской поэзии «Поющий музей. Глава вторая», в создании которого участвовали большинство членов объединения, включая руководителя. Готовится к выпуску юбилейный сборник поэзии и прозы к 30-летию «Лиры» – он познакомит читателей как с авторами, выросшими в профессиональных поэтов и писателей, так и с теми, кто только начинает путь. О презентациях изданий сообщат дополнительно.
В первой части занятия участники вспомнили поэтов и писателей-юбиляров сентября – Леонида Андреева, Александра Кушнера, Сергея Довлатова и Лидию Либединскую. Нововведением сезона стала рубрика «Прочитано в журналах» – обзор литературных «толстяков» и знакомство с современными авторами. Во второй части обсудили рассказы Сергея Морева и Ланы Земницкой, а также поэтические подборки Анжелики Тивари и Александра Холодняка.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, следующее заседание объединения состоится 18 октября в молодёжном центре «Универсалка» на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-15.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
11:15 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
11:07 Сегодня Вылетевший из прицепа брус спровоцировал аварию на трассе Южно-Сахалинск – Оха
09:13 Сегодня Первые Всероссийские соревнования колледжей креативных индустрий стартуют на Сахалине
09:10 Сегодня Сахалинцев научат работать с редкими документами о родном крае
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
16:45 15 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Nissan X-Trail сбил мопед с двумя подростками
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:40 14 Сентября В Холмском районе автомобиль вылетел в кювет водитель пострадал
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
Выбор редакции
- 11:15 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
- 15:03 16 Сентября Проект "Лица культуры" представили в главной библиотеке Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?