Тихоокеанское
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16:38, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцы пустились "Во все тяжкие" на четвёртом "Книжном стендапе"

Сахалинцы пустились

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четвёртый выпуск авторского проекта Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова «Книжный стендап» прошёл 15 сентября в одной из столичных кофеен. Вечер был посвящён творчеству выдающегося сахалинского писателя Анатолия Тоболяка и приурочен к 90-летию со дня его рождения.

Мероприятие объединило ценителей дальневосточной прозы, молодых сахалинских авторов и всех, кто готов говорить о книге живо, искренне и с юмором. Гостями и участниками вечера стали люди старше 18 лет, что полностью соответствовало духу события: герои Тоболяка, его темы и язык требуют зрелого взгляда.

Четыре смельчака вышли на сцену, чтобы поделиться своим прочтением романа «Во все тяжкие» и повести «Откровенные тетради». Сергей Морев открыл вечер размышлением о героях Тоболяка — людях, для которых каждое решение становится выбором между «как надо» и «как хочется».

Дуэт Оксаны Замуры и Дмитрия Пака представил пронзительную историю из повести «Откровенные тетради» — рассказ о девушке, которая не поступила, и о жизни, пошедшей не по плану. Завершил серию выступлений Сергей Болотин, поднявший острую тему современного человека, разучившегося отдыхать.

«Книжный стендап — это формат, в котором книга перестаёт быть чем-то застывшим на полке. Она оживает в разговоре, в споре, в смехе зала. Тоболяк сегодня звучит удивительно современно: его герои, его вопросы, его сахалинский колорит — всё это откликнулось у каждого, кто пришёл на вечер. Мы рады, что проект находит своего зрителя и уже в четвёртый раз собирает много зрителей», — отметила библиотекарь Алиса Ивлева.

По итогам выступлений зрители традиционным голосованием определили призёра симпатий — каждый гость опускал в урну номер понравившегося стендапера. Все участники получили памятные подарки, а победитель — главный приз вечера. В перерыве между выступлениями прошла лотерея для гостей.

Вечер стал не просто литературным событием, а настоящим праздником дальневосточной прозы. Как отметили организаторы, отклик зала, споры у барной стойки и интерес к цитатам Тоболяка ещё раз подтвердили: сахалинская литературная классика остаётся востребованной и близкой современному читателю. О дате следующего стендапа будет сообщено дополнительно.

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