Сахалинцы пустились

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четвёртый выпуск авторского проекта Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова «Книжный стендап» прошёл 15 сентября в одной из столичных кофеен. Вечер был посвящён творчеству выдающегося сахалинского писателя Анатолия Тоболяка и приурочен к 90-летию со дня его рождения.

Мероприятие объединило ценителей дальневосточной прозы, молодых сахалинских авторов и всех, кто готов говорить о книге живо, искренне и с юмором. Гостями и участниками вечера стали люди старше 18 лет, что полностью соответствовало духу события: герои Тоболяка, его темы и язык требуют зрелого взгляда.

Четыре смельчака вышли на сцену, чтобы поделиться своим прочтением романа «Во все тяжкие» и повести «Откровенные тетради». Сергей Морев открыл вечер размышлением о героях Тоболяка — людях, для которых каждое решение становится выбором между «как надо» и «как хочется».

Дуэт Оксаны Замуры и Дмитрия Пака представил пронзительную историю из повести «Откровенные тетради» — рассказ о девушке, которая не поступила, и о жизни, пошедшей не по плану. Завершил серию выступлений Сергей Болотин, поднявший острую тему современного человека, разучившегося отдыхать.

«Книжный стендап — это формат, в котором книга перестаёт быть чем-то застывшим на полке. Она оживает в разговоре, в споре, в смехе зала. Тоболяк сегодня звучит удивительно современно: его герои, его вопросы, его сахалинский колорит — всё это откликнулось у каждого, кто пришёл на вечер. Мы рады, что проект находит своего зрителя и уже в четвёртый раз собирает много зрителей», — отметила библиотекарь Алиса Ивлева.

По итогам выступлений зрители традиционным голосованием определили призёра симпатий — каждый гость опускал в урну номер понравившегося стендапера. Все участники получили памятные подарки, а победитель — главный приз вечера. В перерыве между выступлениями прошла лотерея для гостей.

Вечер стал не просто литературным событием, а настоящим праздником дальневосточной прозы. Как отметили организаторы, отклик зала, споры у барной стойки и интерес к цитатам Тоболяка ещё раз подтвердили: сахалинская литературная классика остаётся востребованной и близкой современному читателю. О дате следующего стендапа будет сообщено дополнительно.