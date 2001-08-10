Сахалинские пловцы завоевали 13 медалей на чемпионате ДФО в Хабаровске

Сборная Сахалинской области достойно представила регион на дальневосточных соревнованиях по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Спортсмены островного региона привезли домой богатый урожай наград.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа прошли в Хабаровске. В турнире приняли участие более 50 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока.

Сахалинцы завоевали 13 медалей различного достоинства. В копилке команды четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Особенно значимым этот успех стал потому, что сборная региона впервые выступала за пределами области. Региональное отделение федерации было создано только в 2025 году.

В чемпионате ДФО отличились Дмитрий Им, завоевавший два золота и бронзу. Алексей Гридяев также дважды поднимался на высшую ступень пьедестала и взял серебро. Дарья Юн принесла в копилку золотую и две серебряные медали. Кирилл Елькин отметился серебром и бронзой.

В первенстве призерами стали Анна Семенюк (серебро и бронза) и Кирилл Шишкин (бронза).

- Мы очень рады и гордимся результатами, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди у нас чемпионат России. Спортсмены и тренерский состав отлично поработали, - прокомментировал председатель регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Сахалинской области Павел Ри.

Подготовка спортсменов проходит на базе спортивной школы водных видов спорта имени В.В. Сальникова и спортшколы по плаванию Южно-Сахалинска. В ближайших планах команды - подготовка к всероссийским стартам.