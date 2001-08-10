В Невельске открылась выставка произведений искусства о семейных ценностях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 апреля 2024 года в Невельском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки "Семья. Символ жизни" из коллекции Сахалинского областного художественного музея. Это событие стало знаковым, учитывая, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.
Выставка представляет собой уникальную подборку работ. Это более 50 произведений советских художников и мастеров декоративной пластики, отражающие разнообразные аспекты детства, эмоциональные переживания и взаимоотношения внутри семьи. В экспозиции особое место занимают работы известных авторов: народных художников РСФСР Б.Н. Ермолаева, братьев А.П. и С.П. Ткачёвых, народного художника РФ И.В. Голицына, заслуженного художника РФ А.А. Пахомов и других, чьи имена вошли в историю изобразительного искусства России.
Особенное внимание уделено декоративной скульптуре советского периода, отражающей тему счастливого детства и материнства. Эти произведения, созданные в 1950-1960-е годы, представляют собой ценные исторические артефакты, привлекающие внимание коллекционеров и музейных экспертов.
С приветственным словом к собравшимся обратился Иван Чирков, заместитель директора Сахалинского областного художественного музея.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы погрузиться в мир искусства и вдохновиться величием семейных ценностей. Тема семьи и материнства всегда занимала особое место в искусстве. Материнская любовь и забота, радость рождения новой жизни – все это вечные истины, которые художники старались передать в своих творениях. В работах нашей выставки вы увидите разнообразные интерпретации этой темы – от возвышенных и идеализированных образов до простых и естественных моментов жизни,» - отметил Иван Чирков.
Также на открытии выступил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» в г. Невельске протоиерей Константин Гераськов:
«Мы должны признать, что сегодняшнее поколение сталкивается с вызовами, связанными с утратой семейных ценностей и разрушением традиционных семейных структур. Поэтому особенно важно продвигать создание и укрепление семей среди молодежи. Семья – это не только источник любви и поддержки, но и фундамент стабильного общества. А женщина – это не только матерь, но и носительница духовности и главная опора в семье. Ее роль в воспитании детей и формировании семейных ценностей неоценима, и мы должны признать и уважать ее вклад в жизнь общества».
Особую торжественную атмосферу открытия выставочного проекта создали творческие номера. В исполнении руководителя объединений «Поющие сердца», Александры Кочетковой прозвучал "Гимн семье", а в исполнении Ольги Селиховой прозвучало стихотворение Леонида Гайкевича "Семья".
Первую экскурсию по выставке провела куратор выставки, главный научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Сахалинского областного художественного музея Ольга Николаевна Хай.
Выставка продолжит свою работу до 13 мая 2024 года.
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