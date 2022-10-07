Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря нацпроекту «Культура» детская художественная школа Южно-Сахалинска расширила возможности для обучения. Все приобретенные в рамках нацпроекта за последние два года новинки активно используются в учебном процессе. Это гончарные круги, графические и деревянные планшеты, офортные станки, книги по истории изобразительного искусства и живописи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Благодаря этому нам удалось углубить и разнообразить подготовку по декоративно-прикладному направлению, - рассказала директор учреждения Марина Кондаурова.

Она добавила также, что учащиеся активно используют литературу, пополнившую фонды школьной библиотеки, для подготовки к занятиям и аттестации.

С первых лет обучения юные художники начинают работать с глиной, создают самые простые народные игрушки. Теперь глину применяют не только на занятиях по лепке, но и на гончарном круге. Гончарные круги — всего пять штук — установлены в мастерских для учащихся разного возраста.

- Работа с глиной помогает детям лучше понять натуру. Например, прежде чем выполнить плоскостное изображение в рисунке, легче выполнить его в объеме, прочувствовать объемную форму и затем уже приступить к рисунку, - отметила педагог школы Анфиса Яковлева.

Также на средства нацпроекта школа приобрела два офортных станка. Это инструмент для печати линогравюр: художник делает заготовку на линолеуме, затем прогоняет ее через станок и получает изображение на бумаге.

Для комфортной работы детей также закуплены графические и деревянные планшеты.

Напомним, в рамках нацпроекта в сфере культуры в 2022 году в здании детской школы искусств «Этнос» был выполнен капитальный ремонт.