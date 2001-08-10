В Приморье и на Сахалин поступило более 2700 тонн рыбы и морепродуктов из-за рубежа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Должностные лица Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с 14 по 20 сентября проконтролировали 138 партий импортной рыбопродукции общим весом более 2,7 тысячи тонн. В партиях были сайра, скумбрия, тунец, креветки, жареный угорь, консервы и сушёная рыба. Продукцию импортировали из Китая, Вьетнама, Республики Корея, Индии, Эквадора, Таиланда, Аргентины, Чили, ОАЭ и Индонезии.

За указанный период служба оформила 19 сертификатов формы 2 при импорте и 149 сертификатов при импортных перевозках.

С начала года территориальное управление Россельхознадзора проконтролировало соответствие требованиям Российской Федерации более 4,6 тысячи импортных партий рыбы и морепродуктов общим весом свыше 60,1 тысячи тонн.

Как рассказали ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, больше всего продукции импортировано из Китая, Вьетнама и Республики Корея. Контроль ввоза ведётся постоянно: специалисты проверяют сопроводительные документы, сертификаты и проводят лабораторные исследования, чтобы не допустить на рынок некачественную продукцию.