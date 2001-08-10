Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина превысил 30 тысяч тонн за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце третьей недели апреля 2026 года на Дальнем Востоке продолжился рост поставок рыбопродукции за рубеж. Речь идёт о Приморском крае и Сахалинской области.
Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 13 по 19 апреля 2026 года на этих территориях оформлено на экспорт 488 партий рыбы и морепродуктов. Их общий вес составил 30,9 тысячи тонн. Для сравнения: неделей ранее было оформлено 407 партий общим весом 28,9 тысячи тонн.
За отчётный период специалисты оформили 191 ветеринарный сертификат формы 5i на отправляемую за границу дальневосточную продукцию водного промысла. Из них на Сахалине - 24 сертификата.
На вывозимые партии водных биологических ресурсов было оформлено 546 сертификатов здоровья. В Сахалинской области - 83 таких сертификата. В разрезе стран-получателей: в Китай оформлено 316 сертификатов, в Республику Корея - 229, в страны Европейского союза - один.
Кроме того, при импортных перевозках было оформлено 234 сертификата.
Должностные лица отобрали 297 проб от подконтрольной продукции. Распределение проб по основаниям: по государственному заданию - 29 проб, в рамках мониторинга - 26 проб, по подозрению в ветсанотношении - 2 пробы, по усиленному контролю - 5 проб, по обращению владельцев продукции - 235 проб.
