В Южно-Сахалинске завершается строительство агропромышленного парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проинспектировал ход строительства агропромышленного парка в Южно-Сахалинске. Планируется, что этот важный объект будет введен в строй в ближайшие несколько недель. Благодаря этому событию значительно повысится качество продуктов питания на островном рынке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Давняя проблема Сахалинской области – нехватка современных складских мощностей. Значительная часть действующих складов морально и физически устарела, не способна обеспечить на должном уровне хранение продовольственных товаров, что приводит к высоким потерям. Многие местные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности размещаются в приспособленных зданиях и помещениях. Все это сдерживает развитие торговли, сельского хозяйства и других смежных отраслей. Поэтому правительство области выступило с инициативой – создать в Южно-Сахалинске агропромышленный парк с оптово-распределительным центром.
Объект включает в себя три корпуса. Это овощехранилище на 1000 тонн, производственно-складской корпус площадью 5000 метров и оптово-распределительный центр на 15 тысяч тонн единовременного хранения. В их помещениях пищевые, сельскохозяйственные и торговые предприятия смогут организовать производство, переработку и хранение продовольствия в соответствии с современными стандартами. Сейчас завершаются работы по подготовке к вводу агропарка в эксплуатацию. Уровень готовности каждого корпуса - от 95 до 98 процентов. В помещениях производственно-складского комплекса резиденты ведут подготовку к монтажу производственного оборудования.
- Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром – уникальный проект. У нашего островного региона непростая транспортная схема. В любой момент из-за непогоды поставки продовольствия с материка могут прерваться и нам придется какое-то время жить, используя запасы. Поэтому региону жизненно необходимы современные складские мощности, способные принять и сохранить без потери качества большие объемы продовольствия. Благодаря вводу в строй агропарка они у нас появятся. Также в его помещениях разместят свои производственные линии наши предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Реализация проекта повысит уровень продовольственной безопасности региона, поможет обеспечить жителей области свежими и качественными продуктами, - сказал Алексей Белик.
«Первая розничная компания» (сеть магазинов «Первый Семейный») арендует значительные площади в оптово-распределительном центре. Это более 5000 паллетомест в сухом складе, а также холодильные и морозильные камеры хранения.
- Начало работы агропарка даст нам возможность наладить поставки продовольствия непосредственно от производителей, а также сократить потери при хранении. В итоге наши покупатели смогут приобретать свежие и качественные продукты по более доступным ценам. Благодаря агропарку, созданным условиям хранения продуктов наша сеть сможет расширить ассортимент товаров, которые ранее были доступны только на материке, - сказал исполнительный директор «Первой розничной компании» Дмитрий Сухарев.
На территории агропарка местные предприятия будут выпускать 62 наименования пищевой продукции.
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