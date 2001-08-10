На Сахалине будут развивать транспортно-логистический хаб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Создание транспортно-логистического хаба на островах обсудили во время 27 Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина". Эксперты отметили, что развитие этого направления имеет большие перспективы для экономики региона. Подробнее - в материале ниже.

На Сахалине и Курилах ведется не только освоение природных ресурсов. По получению президента Владимира Путина в регионе увеличивают глубину переработки углеводородов. В ближайшем будущем на островах планируют построить нефтеперерабатывающий завод. В планах также нефтегазохимический комплекс и производство минеральных удобрений.

Обеспечить реализацию данных проектов позволит развитие транспортной инфраструктуры. В их числе - многофункциональный грузовой морской порт в Макаровском городском округе и совершенствование порта в Корсакове.

Во время форума "Нефть и газ Сахалина" состоялась сессия "Сахалин как транспортно-логистический хаб энергетической отрасли Дальнего Востока". На конференции выступил коммерческий директор "Сахалинской энергии" Андрей Охоткин. По его словам, в островном регионе необходимо развивать хаб. Это позволит и запускать новые производства.

В селе Новом Макаровского района появится новый порт с различными терминалами: угольными, нефтяными, газоконденсатным и бункеровочным. Грузооборот составит 14,3 млн тонн за год.

В настоящее время проект порта проходит экспертизу. Но подготовку к возведению объекта начнут уже в этом году. Завершить работы планируют в 2027 году.

Как отметил член совета директоров ООО "МГР" Владислав Потоцкий, все это является крайне необходимой инфраструктурой для запуска новых производств. В селе Новом также появится целый многофункциональный грузовой район в рамках государственно-частного партнерства. Он будет находиться на территории в 400 га и в отдалении от населенных пунктов.

Порт свяжут с железной дорогой и автомобильной трассой А-393. Чтобы иметь возможность принимать крупногабаритные суда, в районе проведут дноуглубление на 19 метров. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Порт Корсакова также ждут глобальные изменения в ближайшие несколько лет. Там модернизируют гидросооружения, реконструируют терминалы и многое другое. Объект будет участвовать в перевозке продукции нефтегазового комплекса. Проект получит федеральное финансирование. Все работы завершат в 2026 году.

По мнению зампреда правительства региона Антона Зайцева, новые транспортные объекты позволят расширить географию транспортировки продукции с добавленной ценой.

В условиях антироссийских санкций Сахалин имеет свой козырь. Здесь есть и транспортная инфраструктура, и ресурсы для переработки. Поэтому важно продолжать развивать это направление, чтобы не зависеть от ситуаций, происходящих в мире. Порт в селе Новом нацелен на отправку топлива, а порт Корсакова - на перевозку продукции с добавленной стоимостью, которая будет переработана из углеводородов.