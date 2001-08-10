Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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09:43, | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинской области выделили средства на строительство коммунальной инфраструктуры

Сахалинской области выделили средства на строительство коммунальной инфраструктуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Правительстве России одобрили проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

«Сегодня мы одобрили ещё 17 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Их общая стоимость составляет 34,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 18,8 млрд рублей. Данными проектами предусмотрено строительство и модернизация 2,1 тыс. км коммунальных сетей. Благодаря этому качество предоставляемых услуг ЖКХ в общей сложности улучшится для 565,2 тысячи человек», – отметил Марат Хуснуллин.

Сахалинская область вошла в список регионов, которые с 2023 по 2027 год начнут приводить в порядок и создавать новые объекты коммунальной инфраструктуры. Всего запланировано 68 мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения.

Отметим, что в ходе заседания правительственной комиссией одобрена заявка Сахалинской области для предоставления льготного финансирования по программе инфраструктурных облигаций «ДОМ. РФ» на сумму 2.1 млрд рублей. Средства будут направлены на возведение объектов тепло-водоснабжения жилищного комплекса «Уюн парк», который будет насчитывать свыше 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Строительством объектов инженерно-транспортной структуры этого ЖК занимается Корпорация развития Сахалинской области.

- Сотрудничество с АО «ДОМ.РФ» помогает привлекать в регион долгосрочное льготное финансирование для строительства новой современной инфраструктуры, так необходимой для развития жилищного строительства и строительной отрасли в целом, вовлекая в масштабную работу сахалинские компании. Более того, участие в этой федеральной программе позволит снизить стоимость жилья, приобретаемого в целях исполнения программ по переселению из ветхих и аварийных домов и по предоставлению квадратных метров для детей-сирот примерно на 25-30% - сообщил исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Корпорации развития Сахалинской области Дмитрий Борышнев.

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