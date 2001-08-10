Одноразовый или многоразовый инвентарь: что выбрать для профессиональной уборки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В профессиональном клининге выбор между одноразовыми и многоразовыми материалами зависит не только от стоимости закупки. Необходимо учитывать санитарные требования, характер загрязнений, возможность стирки и дезинфекции, а также условия работы на конкретном объекте. Для снижения риска переноса загрязнений одноразовые салфетки для уборки применяют при обработке отдельных зон и поверхностей, где повторное использование материала недопустимо.
Многоразовые принадлежности сохраняют значение для регулярной обработки больших площадей. Однако в ряде ситуаций одноразовый формат позволяет точнее соблюдать технологию и уменьшить количество дополнительных операций.
В чём основное различие
Многоразовые салфетки, мопы и насадки после применения необходимо собрать, отсортировать, постирать, обработать и полностью высушить. Затем инвентарь возвращают в работу. Такой цикл требует оборудования, места для хранения и контроля качества обработки.
Одноразовые материалы используют для одной задачи или одной зоны, после чего удаляют в соответствии с правилами объекта. Их не нужно стирать и хранить до следующей смены.
При выборе учитывают не только цену одной единицы, но и весь рабочий цикл:
- время на сбор и сортировку;
- расход воды и моющих средств;
- загрузку стирального оборудования;
- трудозатраты персонала;
- условия просушивания;
- риск неправильного повторного использования;
- объём образующихся отходов.
Поэтому одноразовый вариант не всегда обходится дороже, а многоразовый не всегда оказывается экономичнее.
Помещения с повышенными требованиями к гигиене
Одноразовый инвентарь имеет преимущество на объектах, где перенос загрязнений между поверхностями недопустим. К таким объектам относятся медицинские учреждения, лаборатории, пищевые производства, предприятия общественного питания и отдельные производственные зоны.
Салфетку можно закрепить за конкретной поверхностью или использовать только в одном помещении. После завершения работы материал не возвращается на тележку и не соприкасается с чистыми принадлежностями.
При этом сам факт использования одноразовой салфетки не заменяет соблюдение инструкции. Необходимо правильно подобрать рабочий состав, выдержать время воздействия и своевременно заменить материал.
Удаление локальных загрязнений
Одноразовые принадлежности удобны, если загрязнение занимает небольшой участок и требует немедленной обработки. Это может быть пролитая жидкость, следы пищи, загрязнение контактной поверхности или мусор в зоне ожидания.
Использовать многоразовую салфетку для единичного загрязнения не всегда рационально. После этого её придётся отправить в стирку, даже если большая часть материала осталась чистой. Одноразовый вариант позволяет обработать участок и сразу удалить использованную салфетку.
Особое значение это имеет при работе с загрязнениями, которые нельзя переносить на другие поверхности. В таких ситуациях материал применяют однократно, не ополаскивают в общем ведре и не оставляют для дальнейшей уборки.
Работа без собственной прачечной
Многоразовый текстиль требует организованной обработки. Нельзя просто промыть салфетку под водой и снова использовать её на следующем объекте. Необходимы подходящий режим стирки, контроль температуры, правильная дозировка средств и полное высушивание.
Одноразовый инвентарь эффективнее, если у клининговой компании или заказчика нет:
- собственной прачечной;
- отдельной зоны для грязного текстиля;
- места для просушивания;
- системы учёта использованных насадок;
- возможности контролировать качество стирки.
Такой подход уменьшает количество логистических операций. Персоналу не требуется перевозить загрязнённый текстиль между объектами или хранить его до отправки на обработку.
Временные и выездные работы
При разовой уборке после ремонта, подготовке помещения к открытию или обслуживании временного объекта одноразовые материалы могут быть удобнее многоразовых. Они не требуют организации возврата, сортировки и последующей стирки.
Одноразовый инвентарь подходит для:
- выездных клининговых бригад;
- краткосрочных мероприятий;
- временных медицинских или торговых площадок;
- уборки после строительных и ремонтных работ;
- обслуживания удалённых объектов;
- работ в помещениях без хозяйственной зоны.
Комплект можно рассчитать на одну смену или конкретный объём работ. Это упрощает подготовку и снижает риск того, что использованный текстиль останется на объекте.
Когда многоразовый инвентарь рациональнее
Одноразовый формат не является универсальной заменой. Для регулярной уборки больших площадей многоразовые мопы и салфетки могут быть практичнее, если компания наладила их обработку.
Многоразовый инвентарь подходит, когда:
- уборка выполняется ежедневно;
- площадь объекта велика;
- действует собственная система стирки;
- материалы распределены по зонам;
- ведётся учёт циклов использования;
- персонал обучен сортировке и обработке;
- инвентарь можно полностью просушивать.
Например, для ежедневной мойки длинных коридоров или открытых торговых залов использование большого количества одноразовых насадок увеличит объём отходов. В таких условиях надёжный многоразовый текстиль с контролируемым циклом обработки может оказаться более рациональным.
Как сравнить полную стоимость
При расчёте затрат нельзя сопоставлять только закупочную цену одноразовой и многоразовой салфетки. Для многоразового материала необходимо учитывать стирку, воду, электроэнергию, моющие средства, работу персонала и постепенный износ.
Для одноразового инвентаря учитывают:
- закупочную стоимость;
- расход на одну смену;
- затраты на хранение;
- сбор и удаление отходов;
- частоту замены;
- объём упаковки.
Для многоразового:
- первоначальную закупку;
- количество циклов использования;
- стоимость обработки;
- потери и повреждения;
- расходы на логистику;
- потребность в резервном запасе.
Сравнение следует проводить для конкретного объекта и установленной технологии уборки. Один и тот же материал может быть экономичным в офисе и неэффективным в медицинской организации.
Как избежать перерасхода
При переходе на одноразовые материалы важно установить правила их применения. Если сотрудники меняют салфетки без привязки к площади, зоне или степени загрязнения, расход становится неконтролируемым.
Салфетку можно складывать так, чтобы последовательно использовать несколько чистых рабочих сторон. Это позволяет обработать необходимую площадь без контакта уже загрязнённой части с новой поверхностью.
Выбор зависит от задачи
Одноразовый инвентарь эффективнее многоразового там, где приоритетом становятся санитарная безопасность, быстрое удаление загрязнений и отсутствие этапа стирки. Он подходит для изолированных зон, локальных работ, выездных бригад и объектов с повышенными требованиями к гигиене.
Многоразовые материалы сохраняют преимущество при регулярной уборке больших площадей и наличии организованной системы обработки. На практике оба формата могут использоваться одновременно: многоразовые мопы — для пола, одноразовые салфетки — для контактных поверхностей и зон с отдельным санитарным режимом. Такой подход позволяет подобрать инвентарь под конкретную операцию, а не применять одно решение для всех задач.
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