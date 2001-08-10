Где купить виртуальные карты для Facebook или Google в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эффективный залив рекламы в Facebook и Google Ads напрямую зависит от надежности платежных инструментов. Жесткий фрод-мониторинг современных рекламных сетей мгновенно блокирует аккаунты при малейших проблемах с платежными реквизитами.

Чтобы избежать остановок кампаний, медиабайеры используют трастовые виртуальные карты от специализированных сервисов. Качественные платежные решения позволяют массово вязать карты к кабинетам и стабильно масштабировать связки.

Какие условия предлагает сервис AdsCard.net для медиабайеров

Для крупных команд и проверенных игроков AdsCard.net предоставляет VIP-тариф со сниженной стоимостью выпуска карт. При подтверждении объемов в интернете цена эмиссии падает до 1$ за штуку, снижая себестоимость тестов. Для подключения тарифа достаточно написать менеджеру в Telegram по контакту @katarina_adscard.

Платформа полностью убрала процедуру верификации личности и KYC для обеспечения конфиденциальности. Вебмастера могут мгновенно пополнять баланс и запускать рекламу без предоставления личных документов. Такой подход ускоряет подготовку платежных инструментов к работе.

В распоряжении медиабайеров находится более 25 трастовых бинов американских и европейских банков. Сервис работает на рынке более пяти лет и стоял у истоков автоматизации арбитражных платежей. Команда оказывает поддержку высокого уровня, помогая оперативно решать любые технические вопросы.

При возникновении массовых блокировок со стороны рекламной площадки саппорт оперативно заменяет проблемный бин на новый из резервного пула. Такая мера предохраняет рекламные бюджеты от заморозки и позволяет возобновить показы в течение 30 минут.

Для снижения издержек при масштабировании в системе действует прогрессивная шкала комиссий:

комиссия 4% списывается при обороте до 100 тыс $ в месяц;

комиссия 3.5% устанавливается для объемов от 100 до 300 тыс $ в месяц;

комиссия 3% действует при расходах от 300 до 500 тыс $ в месяц;

комиссия 2.5% применяется при затратах свыше 500 тыс $ в месяц.

Если вам нужны надежные виртуальные карты для оплаты личных покупок за пределами арбитража с поддержкой Apple Pay и Google Pay, используйте Telegram-бот CardsPaysBot. Он позволяет быстро выпустить карту для повседневных транзакций прямо в мессенджере.

Выбор альтернативных провайдеров позволяет распределить риски блокировки бинов между несколькими платежными системами.

Как работает платежная система BroCard

Сервис BroCard ориентирован на автоматический выпуск карт для работы с зарубежными рекламными источниками. Новые пользователи могут выпустить первые 50 виртуальных карт без комиссии для проверки проходимости платежей. Платформа подходит как для самостоятельных байеров, так и для крупных медиабаинговых агентств.

Для старта работы требуется внести минимальный депозит в размере 500$. Баланс пополняется через стейблкоины USDT или прямые банковские переводы. Комиссия за ввод средств колеблется от 3% до 4.5% на основе выбранного метода пополнения баланса.

Интегрированная система получения кодов 3D-Secure упрощает прохождение верификации на рекламных площадках напрямую через рабочий кабинет. Вебмастеру не нужно использовать сторонние устройства или ждать ручного подтверждения от службы поддержки. Вы сможете привязать платежные профили к аккаунтам за несколько минут благодаря автоматической отправке кодов.

Удобный командный интерфейс позволяет гибко настраивать лимиты расходов для каждого байера. В случае деактивации аккаунта остаток средств возвращается на баланс кабинета без потерь.

Для приема партнерских выплат и распределения бюджета внутри команды вебмастера часто используют централизованные кошельки.

Сколько стоит обслуживание в платежном сервисе Capitalist

Платежная система Capitalist позволяет бесплатно открывать и вести мультивалютные счета для расчетов в интернет-маркетинге. Вебмастера часто используют кошелек для получения выплат напрямую от партнерских сетей. Пополнение баланса в USDT и внутренние переводы осуществляются с комиссией 0%.

Выпуск одной виртуальной карты обойдется пользователю в сумму от 2$ до 2.5$. Обслуживание активных платежных инструментов остается бесплатным на протяжении всего срока действия. При этом за отклоненные транзакции система списывает штраф в размере 0.3$.

Внутренний обменный сервис кошелька быстро конвертирует криптовалюту в фиатные доллары или евро для зачисления на баланс карт. За конвертацию система списывает фиксированный процент, что исключает скрытые потери на разнице курсов сторонних обменников. Конвертируйте средства непосредственно перед выпуском карт для сокращения транзакционных издержек.

Интеграция кошелька с рекламными кабинетами помогает контролировать движение средств и автоматизировать выплаты сотрудникам.

Параллельно с кошельком Capitalist арбитражники часто используют специализированный софт для командного медиабайинга, например, платформу MultiCards.

Какие возможности предоставляет платформа MultiCards для команд

Сервис MultiCards открывает доступ к более чем 80 бинам из пяти стран для залива рекламы в TikTok, Google и Facebook. Платформа предоставляет новые виртуальные карты без комиссии за выпуск при первом пополнении счета на сумму от 200$.

Пополнить баланс личного кабинета можно через USDT или переводом с кошелька Capitalist. Последующая эмиссия карт обойдется в сумму от 2$ до 3$ за штуку. Это делает решение доступным для команд с небольшим стартовым бюджетом.

Медиабайеры могут выбирать бины с европейским или американским геопозиционированием для точного соответствия настройкам прокси-серверов. Использование совпадающих гео-локаций снижает триггеры фрод-системы Facebook при первом списании средств. Подбирайте платежные реквизиты под целевую страну рекламного аккаунта для повышения траста.

Развитие платежного софта заставляет разработчиков создавать специализированные продукты для медиабайинга.

Как выпустить виртуальные карты через CardsPro.com

Сервис CardsPro.com разработан специально для массовой эмиссии платежных инструментов без прохождения сложных проверок. Для быстрого старта можно авторизоваться в системе под учетными данными кошелька Capitalist.

Эмиссия карт происходит в один клик через лаконичный личный кабинет. Минимальный порог для начала работы составляет всего 10$, а стоимость создания одной карты равна 2.5$. Пополнение баланса доступно в криптовалюте USDT с автоматической конвертацией в доллары по курсу 1:1.

Для удобства арбитражных команд платформа CardsPro.com внедрила функционал, упрощающий ведение учета расходов на рекламу:

добавление трех уровней субаккаунтов для байеров и тимлидов;

автоматическое пополнение баланса карт при списании лимита на 80%;

интеграция через полнофункциональный API для автоматизации процессов.

При деактивации неиспользованных платежных инструментов оставшийся баланс возвращается на мастер-аккаунт в течение нескольких секунд без дополнительных списаний. Это упрощает ротацию платежных реквизитов внутри крупных медиабаинговых команд при частой смене рекламных кампаний. Отключайте неэффективные бины вовремя для сохранения оборотных средств.

Оперативная выгрузка статистики и прозрачные отчеты позволяют тимлидам контролировать расходы на рекламу в реальном времени. Своевременное распределение бюджетов защищает кампании от внезапных остановок из-за нехватки средств.