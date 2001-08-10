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Правила выбора куриных крыльев для приготовления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Куриные крылья оптом выгодны из-за доступной цены. Продукт можно приобрести на выгодных условиях в любом количестве. Хоть в этой части меньше мяса, но оно нежнейшее и потому приготовленное очень популярно.
Выбор
Охлажденные крылья – востребованная продукция. Важно, чтобы у нее была чистая, блестящая кожица без пятен. Показатель свежести – отсутствие матовости.
Качественная продукция имеет средние размеры. Если она очень большая, то это свидетельствует об использовании гормонов. Поэтому куриную продукцию желательно приобретать у проверенных поставщиков.
Польза
Куриные крылышки богаты витаминами А, С, Е, группой В. Также они содержат холин, биотин. Из микроэлементов присутствует натрий, кальций, железо.
Полезные свойства продукта:
- Помогает укрепить иммунитет. Защищает от простуды, восстанавливает эластичность кожи, не допускает развитие сердечных заболеваний.
- Насыщает организм аминокислотами, питательными компонентами. Крылья богаты белком, который помогает укрепить костную систему.
- Входит в диетическое питание. Небольшое количество холестерина делает продукт незаменимым для тех, кто следит за весом.
Необходимо помнить, что полезнее всего именно запекать крылья. Однако их можно и отваривать, и жарить. Продукт сочетается с гречкой, рисом, картофелем, тушеными овощами и жареными грибами.
К крыльям подходят разные специи. Но лучше всего сочетать их с чесноком, имбирем, тимьяном, розмарином и шалфеем.
Вареные крылья — сочное и нежное блюдо. А вот сделать их хрустящими помогает жарка.
Крылышки используются для приготовления первых, вторых блюд, закусок. Часто их сочетают с маринадами, обмазками. Применяются они и для барбекю.
В охлажденном виде продукцию оставляют в холодильнике на 4 дня при +8 градусах. Увеличить срок хранения на 3 месяца помогает заморозка.
Оптовые покупки
Оптовые закупки куриных крылышек имеет свои преимущества:
- Экономия финансов. Приобретение большими партиями помогает закупать товары по доступной цене. Розница обходится дешевле.
- Качественная, сертифицированная продукция. Производитель гарантирует получение безопасных товаров. При производстве соблюдаются все стандарты.
- Удобство и эффективность. Через сайт проще сделать заказ. Там же можно оформить покупку. Также процесс закупок легко автоматизируется.
- Увеличение доходности. Продукция, приобретенная оптом, выгодно закупать для заведений общественного питания.
Куриные крылья оптом – сплошная выгода, которую уже оценили многие покупатели.
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