Какое постельное белье следует использовать в больницах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Постельное белье для больниц отличается от обычного постельного белья, т.к. предназначено для обеспечения гигиенического ухода, безопасности и комфорта для пациентов и персонала, в медицинских учреждениях. При выборе материалов для постельного белья важно обращать внимание на гигиенические свойства, прочность, устойчивость к стирке и легкость ухода за тканями. Также рекомендуется учитывать стандарты и требования, установленные для медицинских учреждений.
Требования к постельному белью в медицинских учреждениях
Постельное белье для больниц должно соответствовать определенным требованиям, чтобы обеспечить комфорт и гигиеничность для пациентов и облегчить уход за больными. Поэтому к постельному белью для больниц предъявляются следующие требования:
Гигиеничное постельное белье изготавливается из материалов, которые легко моются и дезинфицируются, устойчивы к стирке при высоких температурах.
Белье должно обладать антибактериальными и антиаллергенными свойствами.
Выбираются светлые оттенки, такие как белый или светло-голубой, чтобы облегчить обнаружение загрязнений и следить за уровнем чистоты.
Материал должен быть прочным и долговечным, чтобы выдерживать многократные стирки и повседневное использование без потери качества.
Не допускается применение декоративных элементов на постельном белье, т.к. это затрудняет уход за пациентами.
Постельное белье должно быть ясно маркировано, чтобы облегчить идентификацию и распределение в больничных отделениях.
Как часто следует менять белье в больнице
Частота смены постельного белья в больнице может варьировать в зависимости от политики конкретного медицинского учреждения, типа пациентов и их состояния, а также степени загрязнения.
В инфекционных отделениях и после хирургических вмешательств постельное белье меняется ежедневно.
Для обычных пациентов - каждые 2-3 дня.
В экстренных случаях меняется немедленно.
В каждом учреждении должны иметься запасы белья для его смены или замены вышедшего из строя по причине ветхости.
На что следует обратить внимание при выборе белья для больницы
Постельное белье для больниц должно быть изготовлено из прочного и долговечного материала, это позволит его легко стирать и поддерживать гигиеничность.
Постельное белье следует заказывать у поставщиков, гарантирующих качество и соблюдение требований медицинских учреждений. Например, покрывала для больниц можно заказать на сайте https://tia-horeca.ru/hospitals-bedspreads
Покрывала и белье должны быть светлых тонов и устойчивы к стирке при высоких температурах.
Белье для больниц рекомендуется шить из хлопка, полиэстера, миркофибры, полиблендов . Эти ткани отличаются мягкостью, гипоаллергенностью, поэтому они удобны и безопасны для пациентов.
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