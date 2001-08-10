Любовь и нервы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тема отношений очень популярна, для любых возрастов, ведь у любого человека присутствуют чувства, к противоположному полу, которые бывает очень сложно приглушить. Многие люди, заводят отношения в 14 лет, когда играют первые гормоны и хочется ощущать себя любимым.

Подростковый период

Период, когда человек является подростком очень важна для него, ведь он формирует свой характер и отношение к жизни. Подростковые романы и отношения являются важной частью общего развития. Отношения часто включают в себя изучение физической близости, сексуальных чувств и сексуального влечения. Открытые, не предвзятые семейные дискуссии об отношениях могут побудить подростков и подростков поделиться с вами своими переживаниями. Ваше руководство, поддержка и принятие важны для развития, самопринятия и благополучия вашего ребенка. В этом периоде очень важно понравится человеку, поэту для вас мы выделим.

6 самых привлекательных черт в людях:

Чувство юмора. Ощущение приключения. Умение слушать. Интеллект. Индивидуальность. Честность.

Сексуальное влечение

Для некоторых молодых людей сексуальное развитие в подростковом возрасте будет включать однополое влечение, опыт и отношения. У других молодых людей может развиться бисексуальное влечение, а кому-то не захочется контактировать с мужчинами и они захотят заказать страпон.

Некоторые подростки и юноши могут вполне четко осознавать, что они чувствуют и кто их привлекает. Другие могут чувствовать себя растерянными, если их чувства и влечение отличаются от того, что испытывают их друзья или что они видят в средствах массовой информации. В любом случае, позитивное и безоценочное реагирование - это хороший первый шаг. Если вы думаете, что вам трудно быть спокойным и позитивным, возможно, есть другой взрослый, которому вы и ваш ребенок доверяете и с которым ваш ребенок мог бы поговорить о своих чувствах.

Присутствуют также типы личности человека и к каждому нужен свой подход.



Типы личночти:

Астеноневротический;

Неустойчивый;

Конформный;

Лабильный;

Циклоидный;

Сенситивный;

Психастенический;

Шизоидный.

Что делать родителю в этой ситуации

Со стороны родителей тоже важна поддержка в этом деле, ведь ребенок может потерять себя в первых отношениях и выйти из этого состояния бывает очень трудно.

В некотором смысле, разговор о романтических и/или сексуальных отношениях в подростковом возрасте похож на разговор о дружбе или посещении вечеринки. В зависимости от ваших ценностей и семейных правил, вам и вашему ребенку может понадобиться обсудить поведение, основные правила и последствия нарушения правил.