Сравнение СП 59.13330.2016 и 59.13330.2020 : Пандус для входа в здание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Требования к пандусам, необходимым для входа в здания поликлиник и аптек, музеев и кофеен, парикмахерских и магазинов, банков и вокзалов на протяжении периода действия государственной программы «Доступная среда», претерпели значительные изменения. В данной статье мы рассмотрим изменения свода правил 59.13330, касающиеся пандусов, установленные 2016 и 2020 годах.

Пандус — это важнейший элемент доступности любого объекта социальной инфраструктуры. Если на входной группе какого-либо учреждения городского пространства отсутствует пандус, то инвалидам-колясочникам или родителям с маленькими детьми в колясках нет возможности туда попасть.

Поскольку почти каждый городской объект, оказывающий услуги населению, на входе в помещение имеет небольшой или значительный перепад высот, на нем необходима установка устройства, которое поможет преодолеть этот перепад.

Пологая наклонная конструкция — пандус — выстраивается под необходимым углом наклона, создавая условия для беспрепятственного перемещения по нему механизмов на колесах, а также тех людей, которым сложно подниматься по ступеням лестничного марша ввиду определенных нарушений в опорно-двигательной активности.

Следуя нормам, указанным в СП 59.13330.2020, пандусы на входных группах теперь необходимо устанавливать, когда перепад высот между подстилающей поверхностью (или землей) и крыльцом, ведущим к двери, составляет от 0,14 м до 6,0 м. Тогда как в СП 59.13330.2016 указывалась высота от 0,14 м до 3,0 м.

В СП 59.13330.2020 один марш пандуса с учетом его продольного уклона может быть длиной:

15 м, если уклон составляет от 1:25 до 1:33

12 м, если уклон составляет от 1:20 до 1:25

9 м, если уклон составляет от 1:16,7 до 1:20

6 м, если уклон составляет от 1:12,5 до 1:16

В СП 59.13330.2016 длина одного марша пандуса не должна была превышать 9 м, если уклон не круче 1:20 (5%). А при перепаде высоты до 0,2 м — уклон до 1:10 (10%).

Согласно СП 59.13330 2020 и 2016 года горизонтальные площадки перед началом и в конце пандуса не претерпели изменений и остались размером 1,5 х 1,5 м. В зависимости от длины пандуса через каждые 0,5 м подъема также необходимо предусматривать горизонтальные площадки для разворота размером 1,5 х 1,5 м.

Ширина пандуса (расстояние между поручнями) осталась в пределах от 0,9 до 1 м. Высота двухуровневых опорных поручней вдоль обеих сторон пандуса также осталась прежней — 70 и 90 см. Продольные края пандуса — с бортиками высотой от 5 см с для предупреждения соскальзывания ноги, трости или колеса.

Поверхность пандуса, в соответствии с СП 59.13330 2020 и 2016 года по-прежнему должна быть нескользкой, контрастировать по цвету или отличаться по текстуре относительно прилегающей поверхности, также допускается применение световых маячков или световых лент.

Пандус для входа в здание является ключевым элементом при организации свободного доступа на объект или сооружение массового посещения. Конструкция должна быть безопасна и комфортна в использовании, поэтому так важно придерживаться обновленных требований как государственных стандартов, и сводов правил, которые касаются создания доступной среды.