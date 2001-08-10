Южно-Сахалинск готовится к массовому забегу на лыжно-биатлонном комплексе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В субботу, 24 мая 2025 года, на территории лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" стартует массовый забег с дистанциями от 500 метров до полумарафона. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, победителей ждут ценные призы, включая путешествия к достопримечательностям Сахалина.
Участники смогут выбрать подходящую дистанцию: 500, 1000, 5000, 10000 или 21100 метров. Главный приз для женщин-победительниц полумарафона - сертификат на поездку к острову Монерон. Всех призеров ждут современные гаджеты, спортивный инвентарь и сладкие подарки.
Организаторы подготовили комфортную инфраструктуру с раздевалками, зоной хранения вещей и точками питания. Для детей оборудуют игровую зону с батутом, аквагримом и настольными играми. Музыкальную поддержку мероприятию окажет группа Real Time, которая выступит для участников и зрителей.
Программа соревнований:
16:00 - Парад открытия
16:10 - Старт работы интерактивных площадок на стартовом городке
16:15 - Старт участников забега на 500 м (девочки 5-7 лет включительно)
16:20 - Старт участников забега на 500 м (мальчики 5-7 лет включительно)
16:30 - Старт участников забега на 1000 м (девочки 8-10 лет включительно)
16:30 - Старт участников забега на 1000 м (мальчики 8-10 лет включительно)
16:30 - Старт участников забега на 1000 м (девочки до 11-12 лет включительно)
16:30 - Старт участников забега на 1000 м (мальчики до 11-12 лет, ОВЗ)
17:00 - Масс-старт участников дистанций 5 000 м
18:00 - Масс-старт участников дистанций 10 000 м и 21 100 м
17:10 - Награждение победителей и призеров дистанции 500 м и 1 000 м (между награждениями выступление рок-группы)
18:10 - Награждение победителей и призеров дистанции 5 000 м
19:00 - Награждение победителей и призеров дистанции 10 000 м
21:00 - Награждение победителей и призеров дистанции 21 100 м
Окончание мероприятия после финиша последнего участника.
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