Суд обязал "Сахморфлот" выплатить морякам долги по зарплате на сумму более 3 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По искам Сахалинского транспортного прокурора в пользу 14 работников ООО "Сахморфлот" взыскана задолженность по заработной плате на сумму более 3 млн рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской транспортной прокуратуре, проверку провели в деятельности ООО "Сахморфлот", занимающегося морской перевозкой. Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы работникам — матросам, помощникам капитана и механикам — на сумму более 3 млн рублей.
В июне 2026 года сахалинский транспортный прокурор направил в Южно-Сахалинский городской суд 14 исков в интересах работников. В них шла речь о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку выплат и компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования на общую сумму более 3 млн рублей: в июле было рассмотрено 6 исковых заявлений, в августе — 2, в сентябре — 4, в октябре и ноябре — по одному. По вступившим в законную силу решениям возбуждены исполнительные производства.
Исполнение судебных актов находится на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры.
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