Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По искам Сахалинского транспортного прокурора в пользу 14 работников ООО "Сахморфлот" взыскана задолженность по заработной плате на сумму более 3 млн рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской транспортной прокуратуре, проверку провели в деятельности ООО "Сахморфлот", занимающегося морской перевозкой. Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы работникам — матросам, помощникам капитана и механикам — на сумму более 3 млн рублей.

В июне 2026 года сахалинский транспортный прокурор направил в Южно-Сахалинский городской суд 14 исков в интересах работников. В них шла речь о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку выплат и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования на общую сумму более 3 млн рублей: в июле было рассмотрено 6 исковых заявлений, в августе — 2, в сентябре — 4, в октябре и ноябре — по одному. По вступившим в законную силу решениям возбуждены исполнительные производства.

Исполнение судебных актов находится на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры.