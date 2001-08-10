Жительница Южно-Сахалинска ударила полицейского при попытке забрать ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 28-летней жительницы областного центра. Её подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 1 августа 2026 года сотрудник полиции получил сообщение о драке в общежитии на улице Пограничной и прибыл по адресу. На месте он нашёл фигурантку в состоянии алкогольного опьянения вместе с малолетним ребёнком. В её действиях усмотрели признаки административного правонарушения – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вызвали ещё одного полицейского. Сотрудники решили поместить ребёнка в больницу. Женщина отказалась передавать сына и нанесла одному из полицейских удары рукой по предплечьям и ногой по бедру – он испытал физическую боль.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, сейчас по делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.