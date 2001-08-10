Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске 2 декабря проверят систему уличного оповещения
08:53, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине возобновилось движение по дорогам Оха-Москальво и Оха-Восточное, ранее закрытым из-за метели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возобновлено движение по дорогам Оха-Москальво и Оха-Восточное, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Напомним, что все дороги в Охинском районе, а также автодорога "Южно-Сахалинск – Оха" с 630 по 853 км были перекрыты с 22:00 29 ноября из-за сильной метели и ухудшения видимости.

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