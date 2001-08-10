Автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальный сетях появилось сообщение о том, что 25 октября по дороге из Тымовского в Александровск-Сахалинский со специальной машины "Почты России" потерялись 2 посылки и 2 мешка с почтовыми отправлениями, пишет astv.ru.

- Большая просьба, кто видел и подобрал, верните пожалуйста на почту Тымовского или на почту Александровска-Сахалинского, - обратились к сахалинцам.

Astv.ru обратился за комментарием к представителям компании.

- Мы провели служебное расследование. Действительно, такой инцидент произошел с автомобилем, доставлявшим почтовый груз из Тымовского в Александровск-Сахалинский. Мы приносим извинения клиентам, а также проведем дополнительный инструктаж с водителями, - рассказали в "Почте России". - Мы обратились в полицию для помощи в розыске отправлений. Также мы устанавливаем отправителей, чтобы сообщить им о произошедшем, разъяснить порядок возмещения ущерба и подготовки заявления на компенсацию.

При возникновении вопросов получатели из Александровска-Сахалинского могут обратиться по телефону: 8 (4242) 55-90-09.