У жителей Южно-Сахалинска будут "покупать" незаконное оружие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Денежная выплата полагается за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в рамках проведения оперативно-профилактической операции "Оружие", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Порядок и размер выплат денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия утвержден постановлением администрации от 07.11.2016 No3460-па.
Для сдачи предметов вооружения граждане могут обратиться:
- в управление МВД России по городу Южно-Сахалинску по адресу: ул. Хабаровская, 67, телефон: 789-405;
- в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области по адресу: ул. Ленина, 295А, телефон: 789-612;
- в участковые пункты полиции управления МВД России по городу Южно-Сахалинску.
Дни приема граждан:
- понедельник с 17.00 до 19.00;
- четверг с 15.00 до 17.00;
- суббота с 14.00 до 16.00.
Адреса участковых пунктов полиции:
- ул. Вокзальная, 7-78, телефон: 72-44-03;
- ул. Сахалинская, 8, телефон: 72-84-81;
- ул. Поповича, 75-2, телефон: 43-10-82;
- ул. Тихоокеанская, 13, телефон: 76-02-17;
- ул. Комсомольская, 192-31, телефон: 73-44-28;
- пр. Мира, 241, телефон: 23-26-19;
- пр. Мира, 263А, телефон: 73-82-13;
- п/р Ново-Александровск, ул. Советская, 111, телефон: 780-408.
Размер выплат денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».
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