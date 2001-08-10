Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2022
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09:16, | Новости общества Сахалина и Курил

У жителей Южно-Сахалинска будут "покупать" незаконное оружие

У жителей Южно-Сахалинска будут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Денежная выплата полагается за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в рамках проведения оперативно-профилактической операции "Оружие", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Порядок и размер выплат денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия утвержден постановлением администрации от 07.11.2016 No3460-па.

Для сдачи предметов вооружения граждане могут обратиться:

- в управление МВД России по городу Южно-Сахалинску по адресу: ул. Хабаровская, 67, телефон: 789-405;

- в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области по адресу: ул. Ленина, 295А, телефон: 789-612;

- в участковые пункты полиции управления МВД России по городу Южно-Сахалинску.

Дни приема граждан:

- понедельник с 17.00 до 19.00;

- четверг с 15.00 до 17.00;

- суббота с 14.00 до 16.00.

Адреса участковых пунктов полиции:

- ул. Вокзальная, 7-78, телефон: 72-44-03;

- ул. Сахалинская, 8, телефон: 72-84-81;

- ул. Поповича, 75-2, телефон: 43-10-82;

- ул. Тихоокеанская, 13, телефон: 76-02-17;

- ул. Комсомольская, 192-31, телефон: 73-44-28;

- пр. Мира, 241, телефон: 23-26-19;

- пр. Мира, 263А, телефон: 73-82-13;

- п/р Ново-Александровск, ул. Советская, 111, телефон: 780-408.

Размер выплат денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».

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