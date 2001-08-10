Южно-Сахалинск почти готов к началу отопительного сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочее совещание с руководителями профильных структурных подразделений администрации города, ресурсоснабжающих организаций, которые отчитались о готовности к предстоящему отопительному сезону, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Все летние месяцы и сентябрь город активно готовился к отопительному периоду: проводились ремонтные работы, реконструкция сетей и строительство новых. Сегодня подготовка жилого фонда к запуску тепла на завершающей стадии. Школы, детские сады и другие социальные учреждения городского округа к отопительному сезону готовы. Чтобы получить паспорт готовности в установленный существующим порядком срок, работы ведутся согласно графику и находятся на моем личном контроле, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Напомним, традиционно отопительный сезон стартует в начале октября. Процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит с юга на север и занимает в среднем от 3 до 14 дней. Все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°.