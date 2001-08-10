Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2022
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13 сентября в части Южно-Сахалинска на день отключат холодную воду
11:36, | Новости общества Сахалина и Курил

13 сентября в части Южно-Сахалинска на день отключат холодную воду

13 сентября в части Южно-Сахалинска на день отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в районе Спортивного проезда 13 сентября с 9.30 до 17.30 часов будет ограничена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин"

Отключения пройдут по следующим адресам:

- пр.Коммунистический, 1-19, 21а, 21Б;

- ул.Тихоокеанская, 14, 14а, 16, 16а;

- Спортивный пр., 1-19, 9а-19а, 17Б;

- ул.Комсомольская, 151-161, 151а-157а;

- ул.Комсомольская, 191, 193, 195, 225, 227, 186;

- пр.Победы, 26.

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

 

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