Еще около 36 километров сетей газораспределения построят в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра активно содействует информированию населения о возможности бесплатной догазификации, в том числе с привлечением общественников и волонтёров. В районах, куда уже поступил газ, также систематически работали мобильные пункты подачи заявок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ио начальника отдела газификации департамента городского хозяйства Елена Кратенок отметила, что в августе введены в эксплуатацию свыше 15 км газораспределительных сетей во Владимировке, где уже пользуются газом 25 домовладельцев. Работа по догазификации проводится при содействии регионального правительства и является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска. Добавим, что мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин является региональным куратором федерального проекта «Зеленая экономика».

Активность при подключении своих домов к газу ранее проявили жители района, расположенного на западе городского округа, - 22 микрорайон Южно-Сахалинска. Здесь газифицировано около 90 процентов жилого сектора. Газификация этого района Южно-Сахалинска крайне необходима с учетом того, что здесь расположен один из важнейших социальных объектов — кадетская школа.

Необходимость газификации подчеркивает и депутат Сахалинской областной думы Сергей Бондарев. Домовладельцев, которые по каким-либо причинам еще не подключились к газу, приглашают воспользоваться программой догазификации.

Работа по газификации продолжается. По информации АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», планируется газифицировать район в границах улиц Холмская, Сахалинская, Ленина и Транзитная. Строительство профинансировано из средств единого оператора газификации. Проект готов. Сейчас газовики получают разрешение на земляные работы. Они должны быть выполнены до начала 2023 года.

Как рассказал начальник производственно-эксплуатационного управления по Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Денис Лубнин, возможность подключения к газу получат еще около 688 домовладений.

- Если кто-то хочет подать заявку на подключение к газу, можно воспользоваться президентской программой. Догазификация, то есть подведение сетей к границам участка, будет проведена бесплатно, - напомнил Денис Лубнин. - Юридические лица и предприятия могут подать заявку на технологическое присоединение .Оно будет выполнено за счет заказчика.

Напомним, подать заявку на догазификацию можно несколькими способами.

- в офисах «Газпром газораспределение» на пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246 (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота – с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной);

- в офисах МФЦ;

- на портале Госуслуг;

- на сайте единого оператора газификации, а также на портале «Газпром газораспределение Дальний Восток».