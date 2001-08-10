Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2022
Сейчас 07:52
60,24|60,28|66,91
3 сентября на площади Победы и Славы в Южно-Сахалинске придется идти без оружия
12:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дешевая горбуша в Южно-Сахалинске сменилась дешевой кетой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает горожан приобрести свежую кету.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, рыбу можно приобрести сегодня, 1 сентября, с 16.00 на ярмарочной площадке у Дома торговли по адресу: пр. Мира, 106А.

Цена кеты - 100 рублей за килограмм. Рыбу реализует ИП Зинаков.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?