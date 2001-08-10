"Точка роста" открылась в школе Долинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городская школа №2 завершила список школ района, в которых открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей – "Точка роста", рассказали ТИА "Острова" в долинской администрации.

На презентацию центра пригласили депутата областной Думы Наталья Коршунову, первого вице-мэра городского округа «Долинский» Наталью Хиценко, председателя районного Собрания Галину Дворянинову. Торжественно перерезали ленту первый вице-мэр администрации и руководитель «Точки роста» Евгений Никифоров.

Дети подготовили квест – чтобы попасть в кабинет Центра, нужно было отгадать ребус, который ребята придумали самостоятельно. Гости справились с заданием и нашли ответ!

В рамках проекта «Точка роста» в школе открылись углубленные кабинеты химии, биологии и физики. О каждом из них рассказали школьники, которые будут заниматься в Центре. Ребята показали, как при помощи нового оборудования измерить температуру газа, жидкости и твердых веществ, определить Ph бытовых средств и детально рассмотреть образцы под новым микроскопом. Все оборудование автоматизировано и подключается к компьютеру, что позволит использовать его как на уроках, так и на дополнительных занятиях

- Вы очень интересно и увлекательно рассказали нам о новом оборудовании, продемонстрировали опыты. Я с большим интересом наблюдала за происходящим. Уверена, что «Точка роста» позволит вам углубить свои знания и навыки. В дальнейшем необходимо пополнять материально-техническую базу и расширять Центр, - обратилась к школьникам Наталья Хиценко.

Центр даст ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах и олимпиадах, а также к экзаменам.