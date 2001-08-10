Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
Сейчас 02:12
60,37|60,58|66,91
Сегодня, 30 августа, в Южно-Сахалинске для движения закрыт перекресток улиц Комсомольская и Емельянова
15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Точка роста" открылась в школе Долинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городская школа №2 завершила список школ района, в которых открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей – "Точка роста", рассказали ТИА "Острова" в долинской администрации. 

На презентацию центра пригласили депутата областной Думы Наталья Коршунову, первого вице-мэра городского округа «Долинский» Наталью Хиценко, председателя районного Собрания Галину Дворянинову. Торжественно перерезали ленту первый вице-мэр администрации и руководитель «Точки роста» Евгений Никифоров.

Дети подготовили квест – чтобы попасть в кабинет Центра, нужно было отгадать ребус, который ребята придумали самостоятельно. Гости справились с заданием и нашли ответ!

В рамках проекта «Точка роста» в школе открылись углубленные кабинеты химии, биологии и физики. О каждом из них рассказали школьники, которые будут заниматься в Центре. Ребята показали, как при помощи нового оборудования измерить температуру газа, жидкости и твердых веществ, определить Ph бытовых средств и детально рассмотреть образцы под новым микроскопом. Все оборудование автоматизировано и подключается к компьютеру, что позволит использовать его как на уроках, так и на дополнительных занятиях

- Вы очень интересно и увлекательно рассказали нам о новом оборудовании, продемонстрировали опыты. Я с большим интересом наблюдала за происходящим. Уверена, что «Точка роста» позволит вам углубить свои знания и навыки. В дальнейшем необходимо пополнять материально-техническую базу и расширять Центр, - обратилась к школьникам Наталья Хиценко.   

Центр даст ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах и олимпиадах, а также к экзаменам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?