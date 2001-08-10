Сахалин и Курилы присоединятся к международной акции "Диктант Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 сентября вместе со всей страной жители островного региона смогут проверить знания истории. В области будет работать свыше 60 площадок, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Стать участником можно уже сейчас, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. Для этого необходимо найти свой регион на карте, выбрать нужное место проведения, нажать на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.
«Диктант Победы» был запущен в 2019 году в рамках проекта партии «Едина Россия» «Историческая память». Акция призвана пробудить интерес к событиям героического прошлого нашей страны, узнать новое о забытых подвигах предков. На ответы участникам дается 45 минут.
- Мы не должны забывать историю Великой Отечественной войны. Это акция направлена на привлечение самой широкой общественности к изучению истории. И неслучайно датой проведения выбрано именно 3 сентября. Для нас это знаковый день, это точка, завершившая Вторую мировую войну. Это день Победы над милитаристской Японией, - отметил региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Артем Бандура.
В областном центре ключевой площадкой выбран музейно-мемориальный комплекс «Победа», где 3 сентября ждут самый большой поток желающих проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.
- Мы приглашаем участников зарегистрироваться уже сейчас. Сам диктант начнется в 17:00. Но мы настоятельно просим участников быть в музее «Победа» заранее. Если нет возможности зарегистрироваться, мы примем желающих без регистрации, но прийти необходимо за один час до начала акции, - обратился к участникам директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.
Написать диктант можно будет и на Курильских островах. Самой дальней аудиторией, где можно будет проверить свои знания, станет школа Северо-Курильска. Принять участие в акции можно будет также в формате онлайн на официальном сайте.
Организаторы акции ожидают в этом году свыше полутора миллионов участников.
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