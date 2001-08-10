В Южно-Сахалинске пройдет Дальневосточный юридический форум-2022

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 6-7 сентября. В течение двух дней лидеры юридического сообщества с сахалинскими предпринимателями основные проблемы при ведении бизнеса в новых экономических условиях, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития Сахалинской области.

- Дальневосточный Юридический Форум проходит в регионе во второй раз. В этом году в формате дискуссий и экспертных сессий будут затронуты темы импортозамещения и санкций, банкротства, налоговых проверок. Отдельный блок информации на форуме посвящен комплексному развитию территорий – эксперты расскажут о рисках землепользователей и механизмах поддержки застройщиков при реализации процедуры КРТ, – поделился заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

В состав партнеров и спикеров форума известные правоведы, а также представители судейского сообщества, органов власти, нотариата и адвокатуры. Личное участие в форуме открывает возможность задать волнующие вопросы экспертам и узнать из первых уст перспективу развития и внедрения той или иной инициативы.

Познакомиться с подробной программой форума и пройти регистрацию можно на сайте.