На Сахалине собрались «Потомки Победителей»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие первой профильной смены «Потомки Победителей» учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, рота почётного караула и военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), участники военно-патриотического клуба «Десантник», губернатор Сахалинской области.

В первой смене принимает участие 180 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из 12 муниципальных образований Сахалинской области, а продлится она 20 дней, с 15 августа по 3 сентября 2022 года. Всего до конца текущего года учебно-методический центр «Авангард» посетит около 1 тыс. ребят.

Профильная смена посвящена 75-летию Сахалинской области и приурочена к памятной дате 3 сентября – Дню окончания Второй мировой войны, а тематика смены – «Потомки Победителей».

Организаторами мероприятий учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» выступает министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы, партнерами являются армейский корпус ВВО.

В рамках смены запланированы: выездные экскурсии, участие в военно-техническом форуме «Армия-2022», учебные стрельбы на Успеновском полигоне под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО, образовательные лекции, встречи с ветеранами боевых действий, а также насыщенная спортивная и культурно-досуговая программа.

Завершением первой профильной смены «Потомки Победителей» учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» на Сахалине станет участие ребят в торжественном шествии, посвящённом памятной дате 3 сентября – Дню окончания Второй мировой войны.