Южносахалинцев и гостей города приглашают проверить здоровье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июля с 10:00 до 15:00 на 3 этаже холла главного корпуса ТРК "Сити Молл" пройдёт акция "Будь здоров!".Любой желающий сможет бесплатно проверить параметры своего здоровья, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

В рамках Акции на медицинской площадке будет организовано проведение скрининговых исследований: определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, пульсоксиметрия, измерение артериального давления, насыщение кислородом крови, измерение внутриглазного давления, определение угарного газа в выдыхаемом воздухе, ультразвуковое исследование сосудов шеи. По результатам исследования – консультация врачей.

Дополнительно любой обратившийся будет иметь возможность узнать свой ВИЧ-статус, сделать прививку от коронавируса, получить консультацию нарколога-психолога, врачей - дерматолога, педиатра, эндокринолога, терапевта.

Также все желающие смогут приобрести товары для здоровья, представленные местными производителями.