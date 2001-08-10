Сахалинское агентство лесного и охотничьего хозяйства приглашает островитян пообщаться в телграмм-канале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 июля в 15.00 Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области планирует провести онлайн конференцию в мессенджере "Telegram" с участием руководителей ведомства. Любой желающий гражданин сможет в прямом эфире задать интересующие его вопросы и сразу же получить ответы, рассказали ТИА "Острова" в агентстве.

Агентство лесного и охотничьего хозяйства на территории Сахалинской области предоставляет государственные услуги и осуществляет правоприменительные функции в таких сферах, как использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, охрана и использование объектов животного мира (за исключением водных биологических ресурсов, и среды их обитания) охота и сохранение охотничьих ресурсов и другие.

Подобный формат коммуникации был выбран не случайно, руководство ведомства заинтересовано в том, чтобы максимально взаимодействовать с гражданами и помогать в решении вопросов, входящих в компетенцию Агентства. Онлайн-конференция позволяет всем желающим поучаствовать в диалоге с представителями ведомства и получить нужную информацию, не выходя из дома. Любой житель области, начиная с этого момента, может пройти по прямой ссылке и присоединиться к группе в мессенджере «Telegram», где уже сейчас можно заранее написать интересующие вопросы, которые в том числе сформируют повестку конференции. Для этого необходимо зайти в закрепленное в группе Агентства сообщение «Вопросы для онлайн-конференции» и оставить там информацию по интересующей проблеме. Помимо этого, вопросы можно присылать на электронную почту [email protected] с пометкой в теме письма «Вопросы для онлайн-конференции».